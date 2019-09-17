السعودية حنان المقبل ترد على اتهامات بترويج شائعة اختطافها

خرجت نجمة السوشيال ميديا السعودية حنان المقبل، عن صمتها إزاء اتهامات وُجهت إليها بشأن تداول شائعة اختطافها، حيث ألمح البعض إلى أنها هي من روَّج لهذه الشائعة بهدف تحقيق بعض الشهرة.

وأكدت حنان المقبل، عبر حسابها على“إنستغرام“ والذي يتابعه ما لا يقل عن 22 ألف شخص أنها لا تهدف إلى الشهرة لأنها معروفة للجميع، وأن متابعي حسابها على تطبيق ”سناب شات“ يتخطى المليون متابع.

وكتبت حنان المقبل، قائلًة:“اللي يقولون مسوية هاشتاق عشان دورين الشهرة أو عن أي شيء كان، أنا الحمد لله لي اسمي ومعروفة، كل اللي صار عشان بس نزلت مقطع وأنا أسوق والحمد لله متابعيني على سناب مليون و200 ألف وأظن هذا بحد ذاته يكفي“.

واختتمت قائلًة:“اللي نزل ترنج عن اختطاف حنان المقبل راح يتحاسب“.

View this post on Instagram A post shared by حنان المقبل????. (@xhanan17788) on Sep 17, 2019 at 5:41am PDT

كما نشرت صورة أخرى كشفت فيها عدد المشاهدات التي تحصدها من المتابعات عبر ”سناب شات“، وعلقت قائلًة:“هذه عدد مشاهداتي للي يقولون دورين شهرة حسبي الله بس“.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجهوا اتهامات لـ“حنان المقبل“ بأنها هي من روج لشائعة اختطافها، حيث قال أحد المتابعين:“مسوية تاق عشان الشهرة، طيب علميني عشان انفض حسابك متابعين ولايكات“.

وأضاف متابع آخر قائلًا:“يعني حاطة صورة بالمستشفى وحاطة حسابك“، في إشارة إلى أنها تتعمد الترويج لنفسها، وأتم آخر بالقول:“تبين نسويلك حملة يا روحي، ونوصلك للمليون وتسكتين“.

وانطلقت خلال الساعات الماضية شائعة اختطاف حنان المقبل، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو قيل إنه يوثّق لحظة اختطاف نجمة مواقع التواصل الاجتماعي حنان المقبل.

ويظهر في الفيديو المتداول بعض الأشخاص يحاولون دفع آخرين داخل سيارة كانت متوقفة على جانب الطريق العام، دون أن يتم تحديد زمان ومكان تصوير الفيديو وصاحبه.

وتفاعل ناشطون مع هذه الأنباء عبر هاشتاغ (#اختطاف_حنان_المقبل) على موقع ”ويتر“، عبّروا فيه عن استغرابهم من الخبر فيما طالب آخرون بضرورة التحري والبحث عنها والتأكد من الخبر.

وردت نجمة ”السوشيال ميديا“ السعودية حنان المقبل على ما أُثير بشأن اختطافها، حيث وثقت في مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“، تؤكد فيه أن خبر اختطافها مجرد شائعة، ساخرة من معلومات تم تداولها عبر مواقع إخبارية بشأن تفاصيل عملية الاختطاف وهويتها:“أنتم ما فكرتم بأهلي، بخواني، بخواتي، بعيالي، لما أنتم تسوون هذا الشيء، ما تدرون شكثر قمت مفجوعة من الاتصالات والكلام اللي قاعد يوصلني، ما قول غير حسبي الله ونعم الوكيل، (..) وغير هذا قايلين عمري 15 وانخطفت من بيت أهلي وأبوي يدور عليَّ، مدري وش أقول، بس ما قول غير حسبي الله ونعم الوكيل، نتواجه قدام ربي“.