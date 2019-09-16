أمريكا تدرس زيادة التعاون الاستخباراتي مع السعودية

قال مسؤولون أمريكيون، إن الولايات المتحدة تدرس زيادة تبادل معلومات المخابرات مع السعودية؛ عقب هجمات استهدفت منشآتها النفطية، يوم السبت، مما قلّص إنتاج المملكة من الخام إلى النصف، وهزّ أسواق النفط العالمية.

ولم يكشف المسؤولون، الذين تحدثوا لـ“رويترز“ شريطة عدم الكشف عن هويتهم، عن نطاق الزيادة في تبادل معلومات المخابرات.

ووفق الوكالة، فإنّ الولايات المتحدة، الحذرة منذ فترة طويلة من التورط بشدة في حرب اليمن، لم تطلع السعودية سوى على بعض المعلومات بشأن تهديدات من الحوثيين المتحالفين مع إيران، وأعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات السبت.