وزارة التعليم السعودية تدرس إلغاء ”اختبار القدرات“

قالت وسائل إعلام سعودية، إن وزارة التعليم في المملكة، تدرس إلغاء ”اختبار القدرات“ المؤهل لدخول الطلاب للجامعات، بعد أكثر من عشر سنوات على تطبيقه، في خطوة تشكل تغييرًا جذريًا في نظام التعليم السعودي وخطوات الدراسة في الجامعات الحكومية.

ونقلت عدة صحف محلية عن مصادر لم تسمها، تأكيد بدء وزارة التعليم بدراسة إلغاء ”اختبار القدرات“، الذي يعد اجتياز الطلاب له شرطًا للدراسة في الجامعات.

وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية، إن قرار إيقاف الاختبار سيتم اتخاذه في حال ثبوت عدم جدواه وتحقيقه الهدف، إضافة إلى الاستنزاف المالي كرسوم إجبارية لخوض الاختبارات من قِبل الطلاب والطالبات.

واختبار القدرات هو قياس موحد لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية؛ ويقول القائمون عليه إنه معيار عادل ودقيق للجميع بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

واستند إقرار الاختبار قبل نحو 15 عامًا لكون الدراسة الجامعية​ تتطلب قدرات ذهنية تمكن الطالب من اجتياز متطلبات المسارات الدراسية بغض النظر عن التخصص. ​

ويشرف المركز الوطني للقياس والتقويم، على ”اختبار القدرات“ الذي ينتقده كثير من الطلاب والطالبات، ويقولون إنه تسبب في حرمانهم من دراسة تخصصات يحبونها ولديهم معدلات عالية في الثانوية تؤهلهم لذلك.

وأثار الحديث عن توجه الوزارة الجديد، ردود فعل واسعة في المملكة من الطلاب السابقين أو المقبلين على الجامعات في السنوات المقبلة، وذويهم، وسط تأييد متوقع لإلغاء الاختبار.

وفيما يلي عدد من تعليقات المغردين السعوديين في موقع ”تويتر“ على إمكانية إلغاء ”اختبار القدرات“:

ابتسموا طويلاً

وزارة التعليم فقد أفاقتْ لترى الضوءَ#ايقاف_اختبارات_القدرات وزير التعليم انا ابن الوزارة

اعرف سلبياتها وايجابياتها ❤????

قريباً أخبار جميلة للمعلمين والطلاب????????

– pic.twitter.com/5Da9KoTuMo — وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) September 9, 2019

قرار #ايقاف_اختبارات_القدرات ان صدر، فهو وصل متأخر جداً و تضرر منه عدد كبير جداً من خريجي الثانوية! اختبار واحد يساوي ٣٠٪ من جهد ١٢ سنة! اتمنى اتمنى اتمنى اذا تم الغاءه، يلغون شرط الثلاث سنوات لقبول شهادة الثانوية، وش ذنب اللي كانت القدرات سبب في منعهم من دخول الجامعة ! — ناصر الأسود (@NaserAlaswad) September 9, 2019