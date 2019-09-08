الجبير يبحث مع غريفيث مستجدات الأزمة اليمنية

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

ناقش وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الأحد، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ”مستجدات الأزمة اليمنية“. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أنّ الجبير استقبل في مدينة جدة اليوم، غريفيث الذي وصل في زيارة غير محددة المدة. وتناول اللقاء ”المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها“، بالإضافة إلى ”سبل تعزيز المساعدات الإنسانية لإغاثة…