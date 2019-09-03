التحالف العربي يسقط طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلنت قوات التحالف العربي الدعم للشرعية في اليمن اليوم الثلاثاء إسقاط طائرة دون طيار (مسيّرة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية من منطقة عمران داخل اليمن باتجاه الأراضي السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: ”إن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من منطقة عمران باتجاه الأعيان المدنية في خميس مشيط“.

وأكد العقيد المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية ”واس“، أن ”محاولات المليشيا الحوثية المتواصلة بإطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل، وأن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية، وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية“.

وقال إن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الحوثية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.