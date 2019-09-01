الشاب السعودي الحلافي يكشف تفاصيل مقطعه الشهير مع أمير عسير (فيديو)

كشف الشاب السعودي عائض الحلافي ”35“ تفاصيل مقطعه مع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، والذي لاقى رواجًا منقطع النظير على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تويتر.

حيث طلب الشاب السعودي من الأمير مساعدته للحصول على سكن، فأبدى الأمير اهتماما بالغا وقام بالاتصال مباشرة مع وزير الإسكان وجعله يتحدث مباشرة مع الشاب السعودي لأخذ معلوماته وتفهم طبيعة طلبه، كما تابع تنسيقه مع الوزير لمتابعة قضية الشاب وتعهد بتزويجه وحضور حفل زفافه.

الموقف الإنساني من قبل كل من الأمير والوزير السعوديين والذي ينم عن قدر عال بالإحساس بالمسؤولية، والذي توج بالتكفل بتزويج الشاب وتأمين سكن له، كان له صدى واسع.

وقال الشاب الحلافي في تصريح أدلى به لصحيفة سبق السعودية، إنه يتيم الأب، ووالدته مسنة، وهي على قيد الحياة، وتسكن بقرية الفوهة شمال منطقة عسير، وهو يسكن مع شقيقه بالمنطقة الشرقية الذي يعاني أمراضًا عدة.

وأضاف الحلافي “ تقدمت بطلب سكن، وقوبل طلبي بالرفض كوني غير متزوج، وذهبت لمدينة أبها، وعرضت مشكلتي على سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال؛ فبادر بمهاتفة وزير الإسكان لحل مشكلتي، ووعد سمو الأمير تركي بتزويجي خلال فترة وجيزة، وحضوره شخصيًّا حفل زواجي“.

وأوضح الحلافي ”إجراءات البحث عن زوجة لي لا تزال جارية، وأنوي إقامة المناسبة في مدينة أبها لأحظى بشرف حضور أمير منطقة عسير حفل زواجي“.

واختتم الحلافي تصريحه قائلا ”بيّض الله وجه الأمير تركي بن طلال؛ لقد أعاد البسمة إلى وجهي. مبادرته إنسانية، ووقفته معي مشرفة. كما أتقدم بالشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لفئة ذوي الهمم العالية“.