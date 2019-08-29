خالد بن سلمان ووزير الدفاع الأمريكي يبحثان التصدي لممارسات إيران ”العدائية“

بحث نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، الخميس، مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ملفي اليمن وإيران.

جاء ذلك في لقاء جمع بن سلمان وإسبر بمقر وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“، بحضور ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة الرياض لدى واشنطن ومسؤولين من البلدين.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، استعرض الجانبان خلال اللقاء ”العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاستراتيجي، خصوصًا في الجوانب العسكرية والقدرات الدفاعية“.

وتطرق الاجتماع إلى ”مستجدات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما فيها محاربة الإرهاب والتصدي للممارسات الإيرانية العدائية المزعزعة لأمن المنطقة“.

كما تناول ”الجهد المشترك في إطار مبادرة حماية الملاحة الدولية، واستمرار جهود قوات التحالف العربي في اليمن وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك“، دون تفاصيل.

ووصل نائب وزير الدفاع السعودي، الولايات المتحدة، الثلاثاء، في زيارة رسمية غير محددة المدة.