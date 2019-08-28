الحكومة اليمنية تسعى للوقيعة بين السعودية والإمارات عبر تلفيق حديث للملك سلمان

يبدو أن الحكومة اليمنية تعمل بشكل وثيق للوقيعة بين السعودية والإمارات، عبر حملة إعلامية انتقلت من الإعلام الذي تديره ”الشرعية“ إلى تلفيق حديث للملك سلمان.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين يمنيين زعمهما أن الملك سلمان أبدى ”انزعاجه الشديد“ من الإمارات أوثق حليف للمملكة العربية السعودية.

وادعيا أن ذلك جرى خلال اجتماع بين الملك سلمان والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وردًّا على طلب للتعليق وصف مسؤول سعودي في تصريح لرويترز تلك الرواية لما حدث بأنها زائفة، وقال: ”السعودية والإمارات لاتزالان متوافقتين استراتيجيا فيما يتعلق بمصادر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وتتعاونان تعاونا وثيقا جدا للتصدي لمجموعة واسعة من التهديدات الأمنية في المنطقة وخارجها.. العلاقات الثنائية بين البلدين وطيدة“.

وفي وقت سابق قال مسؤول في الإمارات لرويترز إن البلدين ”متوافقان تمامًا“ فيما يتعلق باليمن وإيران وإن التهدئة هي السبيل الوحيد لتحقيق تقدم.

وكان بيان صدر عقب آخر جلسة لمجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان شدد على ما أكده بيان مشترك للسعودية والإمارات بشأن رفض حكومتي البلدين واستنكارهما للاتهامات وحملات التشويه التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية الأحداث في اليمن.