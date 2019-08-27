التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات ”تحالف دعم الشرعية في اليمن“ العقيد الركن تركي المالكي، الثلاثاء، عن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة، أطلقتها ميليشيات الحوثي من صنعاء باتجاه السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، عن المالكي قوله إن ”جميع المحاولات المستميتة من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات من دون طيار مصيرها الفشل“.

وشدد على أن ”التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها“.

وأكد المالكي على ”استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.