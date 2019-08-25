توجه سعودي لتعميم مسابقات مزايين الإبل بأنحاء البلاد

كشف رئيس نادي الإبل في السعودية، فهد بن حثلين، عن أن بلاده تعتزم تنظيم مسابقات لمزايين الإبل في كل مناطق المملكة، في خطوة تشكل دعمًا لملاك الإبل مع تزايد اهتمام قادة المملكة بالجِمال، بوصفها جزءًا من تراث وتاريخ أكبر بلدان الخليج.

ووفق ”بن حثلين“، فإن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجّه بدراسة إقامة مسابقات للمزايين في مناطق المملكة بجانب مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، الذي يشهد مسابقات للمزايين.

وقال بن حثلين في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“، ”أحب أن أبشر ملاك الإبل، بتوجيه سيدي المشرف العام على نادي الإبل، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدراسة إقامة مزاينات المناطق، إضافةً إلى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل“.

أحب أن أبشر ملاك الإبل، بتوجيه سيدي المشرف العام على نادي الإبل، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدراسة إقامة مزاينات المناطق، إضافةً إلى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل. — فهد بن حثلين (@F_BinHithleen) August 25, 2019

ولقي الإعلان عن التوجيه الرسمي الجديد صدىً واسعًا لدى ملاك الإبل في المملكة، رغم غياب التفاصيل حول إقرار تلك المسابقات وجوائزها وشروط المشاركة فيها.

وتعد الإبل من الحيوانات الأكثر مكانة لدى السعوديين، إذ يفوق عددها في المملكة عن المليون رأسًا، ويبلغ سعر البعض منها ملايين الريالات خصوصًا إذا امتلكت بعض المواصفات الجمالية في الرأس والعيون والشفاه، بحيث تنافس بمسابقات المزايين ذات الجوائز القيمة.

وأنشأت السعودية نادي الإبل في العام 2017، وأطلقت في العام نفسه أول نسخة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بشكل رسمي وفق قواعد وأنظمة تراعي الجوانب الصحية والأمنية والثقافية بعد أكثر من 15 عامًا على انطلاق المسابقة التي تفوق جوائزها الـ 100 مليون ريال.