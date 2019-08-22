التحالف يسقط طائرتين حوثيتين استهدفتا ”خميس مشيط“ السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إسقاط طائرتين دون طيار أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه محافظة ”خميس مشيط“ السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن ”قوات التحالف تمكنت صباح الخميس، من اعتراض واسقاط طائرتين مسيرتين دون طيار، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه خميس مشيط“ .

وأكد المالكي أن ”جميع محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل“، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)

وبين أن ”المحاولات المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى هذه الميليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها ، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة؛ ما سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي“.