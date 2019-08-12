الملك سلمان يبحث تطورات الساحة اليمنية مع ولي عهد أبوظبي في جدة

التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الديوان الملكي بقصر ”منى“.

ووصل الشيخ محمد بن زايد في وقت سابق اليوم إلى مدينة جدة السعودية عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وكان في استقباله الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مجمل الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.