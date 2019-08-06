السعودية: سماء مكة تحت الحماية العسكرية أثناء الحج

قال اللواء ركن محمد مشبب القحطاني، اليوم الثلاثاء، إن سماء منطقة مكة المكرمة محمية من أي أهداف عسكرية عبر منظومات الدفاع الجوي التي تمتلك قدرات عالية لاعتراض وتدمير أي هدف معادٍ.

وأضاف القحطاني أن ”القوات الجوية السعودية تتعاون مع القوات الأمنية الأخرى في مراقبة حركة الحجاج وحمايتهم“، وفق ما أوردته قناة ”العربية“ السعودية.

وتابع: ”القوات المسلحة تساهم بوحدات إبطال المتفجرات وأسلحة الدمار الشامل، وتطهير المصابين من تلك المواد، وتأمين حركة الحشود داخل الحرم، وهي على أهبة الاستعداد طوال موسم الحج“.