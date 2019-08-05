بالفيديو.. الوزير السعودي عبداللطيف آل الشيخ يفقد السيطرة على مشاعره في موقف إنساني

أثار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبداللطيف آل الشيخ، جدلاً في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعدما فقد السيطرة على مشاعره في موقف إنساني وقام بحضن حاجة نيوزلندية مسنة وقبل رأسها.

وبدأت القصة عندما كان الوزير آل الشيخ يتحدث لعدد من الصحفيين وبجانبه حاجة من نيوزلندا بدت متأثرة في رحلتها إلى بيت الله الحرام، ليبدأ التأثر عليه أيضاً وتنزل دموعه بينما قام بحضن الحاجة المسنة وتقبيل رأسها.

ووجد الفيديو تداولاً لافتاص في مواقع التواصل الاجتماعي، وبينا أشاد عدد كبير من المدونين بتصرف الوزير وعطفه على الحاجة والتصرف بشكل عفوي معها، انتقده آخرون وقالوا إن ما قام به مخالف للشريعة الإسلامية.

وجذب الحديث عن الموضوع، آلاف المغردين في موقع ”تويتر“، حيث تباينت الردود تحت الوسم ”#وزير_الشوون_الاسلاميه“، بين من دافع عن الوزير وبين من انتقد تصرفه.

ويقول فريق من المغردين، إن الوزير آل الشيخ إنسان شأن أي شخص آخر، وقد بدا عليه التأثر لما قالته الحاجة النيوزلندية، قبل أن يفقد السيطرة على مشاعره، ويقوم بضمها بشكل أبوي.

هذه الصورة طبيعية ولطيفة جداً، لا تزعج إلا من في قلبه مرض????#وزير_الشوون_الاسلاميه pic.twitter.com/ImmPYIfSit — ‏عبدالله بن مشبب (@A_Q_89) August 4, 2019

#وزير_الشوون_الاسلاميه إنما العمال بالنيات وان لكل امرئ ما نوى لقطة انسانيه عفوية يشين التصيد على الناس pic.twitter.com/ThmzpfB7TW — ????????البندري???????? (@_albndri_8) August 4, 2019

إلى مثيري الفتن

لأجل أن قّبل #وزير_الشؤون_الإسلامية

رأس حاجه تكفكف دموعها، نقول لهم خبتم وخسئتم وهذا يدل على ضحالة التفكير،

هي امراة من القواعد بمقام والدته في موقف انساني مبكي لايتمالك الانسان فيه مشاعره تجاه أُناس ذاقوا ويلات الإرهاب والتطرف… معالي الوزير#دموعك_غاليه pic.twitter.com/d5kjA2Icu4 — محمد الغامدي (@abojamman) August 4, 2019

ويرد منتقدي الوزير إنهم لا يشككون في مشاعر الوزير الأبوية تجاه الحاجة المسنة، لكنهم متمسكون بالنصوص والتفسيرات الشرعية التي ترفض مثل هذه التصرفات.

#وزير_الشوون_الاسلاميه

قلنا انا طيبين وحبوبيين وخدوميين وأخلاقنا عسل ونخدم الحجاج بعيونا ..بس عاد مو كذا الله يصلحك???????? pic.twitter.com/CwevVLyyS8 — أ.تغريد الميهوبي (@TAGHREED_M2) August 4, 2019

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" رواه الطبراني والبيهقي . #وزير_الشوون_الاسلاميه pic.twitter.com/UEoKkqN9wl — مشعل المعيدي (@mishalalmaide) August 4, 2019

ووصل مئات آلاف الحجاج إلى المشاعر المقدسة حتى الآن مع اقتراب موعد أداء مناسك الحج الرئيسية نهاية الأسبوع الجاري، بمن فيهم ذوي ضحايا حادث قتل المصلين في مسجد بنيوزلندا مؤخراً، حيث استضافهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على حسابه الشخصي.