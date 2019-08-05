بالفيديو.. الوزير السعودي عبداللطيف آل الشيخ يفقد السيطرة على مشاعره في موقف إنساني

بالفيديو.. الوزير السعودي عبداللطيف آل الشيخ يفقد السيطرة على مشاعره في موقف إنساني

المصدر: الرياض- إرم نيوز

أثار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبداللطيف آل الشيخ، جدلاً في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعدما فقد السيطرة على مشاعره في موقف إنساني وقام بحضن حاجة نيوزلندية مسنة وقبل رأسها.

وبدأت القصة عندما كان الوزير آل الشيخ يتحدث لعدد من الصحفيين وبجانبه حاجة من نيوزلندا بدت متأثرة في رحلتها إلى بيت الله الحرام، ليبدأ التأثر عليه أيضاً وتنزل دموعه بينما قام بحضن الحاجة المسنة وتقبيل رأسها.

ووجد الفيديو تداولاً لافتاص في مواقع التواصل الاجتماعي، وبينا أشاد عدد كبير من المدونين بتصرف الوزير وعطفه على الحاجة والتصرف بشكل عفوي معها، انتقده آخرون وقالوا إن ما قام به مخالف للشريعة الإسلامية.

وجذب الحديث عن الموضوع، آلاف المغردين في موقع ”تويتر“، حيث تباينت الردود تحت الوسم ”#وزير_الشوون_الاسلاميه“، بين من دافع عن الوزير وبين من انتقد تصرفه.

ويقول فريق من المغردين، إن الوزير آل الشيخ إنسان شأن أي شخص آخر، وقد بدا عليه التأثر لما قالته الحاجة النيوزلندية، قبل أن يفقد السيطرة على مشاعره، ويقوم بضمها بشكل أبوي.

ويرد منتقدي الوزير إنهم لا يشككون في مشاعر الوزير الأبوية تجاه الحاجة المسنة، لكنهم متمسكون بالنصوص والتفسيرات الشرعية التي ترفض مثل هذه التصرفات.

ووصل مئات آلاف الحجاج إلى المشاعر المقدسة حتى الآن مع اقتراب موعد أداء مناسك الحج الرئيسية نهاية الأسبوع الجاري، بمن فيهم ذوي ضحايا حادث قتل المصلين في مسجد بنيوزلندا مؤخراً، حيث استضافهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على حسابه الشخصي.

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