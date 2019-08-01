”تاريخ لن ينسى“.. سعوديات يحتفلن بقرار السماح لهن بالسفر دون موافقة ولي الأمر

تجمع عدد كبير من السعوديات فور الإعلان عن صدور قرار يتيح لهن استخراج جوازات سفر ومغادرة البلاد دون اشتراط موافقة أولياء أمورهن الرجال، كما كان معمولًا به في الماضي، وبدأن احتفالات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت وسائل إعلام حكومية وخاصة، اليوم الخميس، بنود قرار جديد عدل نظام وثائق السفر القديم، ورفع القيود المفروضة على سفر النساء والتي شكلت المحور الرئيس للولاية المفروضة عليهن، وكن يطالبن بإسقاطها منذ سنين.

ووصفت إحدى السعوديات اليوم الذي صدر فيه القرار الجديد بـ“اليوم التاريخي“، ودونت أرقامه على حسابها في موقع ”تويتر“ كبداية لعهد جديد لنساء المملكة، على حد قولها.

وقالت الكاتبة السعودية هيلة المشوح في تعليق على القرار: ”أتقدم بالشكر أصالة عن نفسي ونيابة عن كل امرأة في وطني العظيم لقيادتنا الحكيمة على كل ما نالته المرأة السعودية في هذا العهد الميمون، الشكر لوالدنا خادم الحرمين وولي عهده عراب التغيير أميرنا الهمام محمد بن سلمان. حفظ الله قيادتنا وحفظ الله وطننا“.

اتقدم بالشكر أصالة عن نفسي ونيابة عن كل امرأة في وطني العظيم لقيادتنا الحكيمة على كل مانالته المرأة السعودية في هذا العهد الميمون ، الشكر لوالدنا خادم الحرمين وولي عهده عراب التغيير أميرنا الهمام محمد بن سلمان.

حفظ الله قيادتنا وحفظ الله وطننا????????#لا_ولاية_على_سفر_المراة — هيلة المشوح (@hailahabdulah20) August 1, 2019

وأضافت في تغريدة أخرى: ”الحمدلله على هذا العهد العظيم الذي نالت فيه المرأة (كل) ما كانت تطمح إليه من حقوق، فأصبح قرارها بيدها في التعليم والوظيفة والتنقل … وتوجت اليوم بقرار سفرها واستخراج وثائقها. ما هذه العظمة يا وطن“.

الحمدلله على هذا العهد العظيم الذي نالت فيه المرأة ”كل“ ماكانت تطمح إليه من حقوق ، فأصبح قرارها بيدها في التعليم والوظيفة والتنقل … وتوجت اليوم بقرار سفرها واستخراج وثائقها.

ماهذه العظمة ياوطن????????????????#السعودية_العظمى #السعودية_الجديدة — هيلة المشوح (@hailahabdulah20) August 1, 2019

وعلقت الدكتورة سامية العمودي على القرار بالقول: ”وعد فأوفى أعاد للمرأة حقوقها الشرعية والإنسانية، محمد بن سلمان“.

وعد فأوفى

أعاد للمرأة حقوقها الشرعية والإنسانية

محمد بن سلمان — Prof Samia Al-Amoudi بروفيسور د سامية العمودي (@drsamia) August 1, 2019

وأشارت الكاتبة وعضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان لزملائها في المجلس الذين تقدموا بمشاريع لتعديل نظام وثائق السفر دون أن تحظى بموافقة غالبية الأعضاء قبل أن يصدر القرار الحكومي.

وقالت الشعلان في تغريدتها: ”تحية لعطا السبيتي وهيا المنيع وحمدة العنزي ومحمد الخنيزي الذين شاركتهم قديمًا في مشروع لتعديل نظام وثائق السفر. هو الآخر لم يبارح الجدران العالية. فشكرًا لوطن تقوده رؤية الكبير محمد بن سلمان“.

تحية لعطا السبيتي وهيا المنيع وحمدة العنزي ومحمد الخنيزي الذين شاركتهم قديمًا في مشروع لتعديل نظام وثائق السفر.

هو الآخر لم يبارح الجدران العالية.

فشكرًا لوطن تقوده رؤية الكبير محمد بن سلمان https://t.co/cXEsx9fOkO — لطيفة الشعلان (@LatifahAshaalan) August 1, 2019

وشاركت مدونة سعودية معروفة بلقب ”بنت أفندينا“ مواطناتها الاحتفال بالقرار بوصفها من أبرز المطالبات برفع القيود عن سفر المرأة، وقالت: ”بهذه المناسبة السعيدة وتقربًا لله لشكره وحمده، فاللهم إني قد عفوت عن كل من قذفني وشتمني وشكك في أخلاقي ونواياي وخاض في خصوصياتي، والحمدلله أولًا وأخيرًا“.

بهذه المناسبة السعيدة وتقرباً لله لشكره وحمده ،فاللهم اني قد عفوت عن كل من قذفني وشتمني وشكك في اخلاقي ونواياي وخاض في خصوصياتي ، والحمدلله أولا وأخيرا ????❤️ — بنت أفندينا (@youasa1) August 1, 2019

وأضافت في تغريدة ثانية: ”الله الله بالصدقة يا بنات، أخرجوا زكاة فرحتكم وخلاصكم وانتصاركم، فرحوا غيركم مثل ما فرحتوا الله يديمها عليكم“.

الله الله بالصدقة يابنات ،اخرجوا زكاة فرحتكم وخلاصكم وانتصاركم ،فرحوا غيركم مثل مافرحتوا الله يديمها عليكم ❤️ — بنت أفندينا (@youasa1) August 1, 2019

وقالت الكاتبة السعودية مها الوابل في تعليقها واحتفائها بالقرار الجديد: ”الله يحفظ من عز المرأة ومنحها حقوقها وأبعد عنها الظلم والتسلط، حفظ الله ولاة الأمر #الملك سلمان بن عبدالعزيز #الأميرمحمد بن سلمان ولن يجحد فضلكما إلا حاقد أو حاسد، حفظكما الله لنا وللوطن، عمار يا وطن #لا ولاية على سفرالمرأة #تمكين المرأة #السعودية العظمى“.

الله يحفظ من عز المرأة ومنحها حقوقها وابعد عنها الظلم والتسلط

حفظ الله ولاة الأمر #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز #الأمير_محمد_بن_سلمان

ولن يجحد فضلكما إلا حاقد أو حاسد

حفظكما الله لنا وللوطن

عمار ياوطن #لا_ولاية_على_سفر_المرأة #تمكين_المرأة #السعودية_العظمى #مها_الوابل https://t.co/zTBq21apiA — #مها_الوابل ???????? (@mahalwabel) August 1, 2019

وانضمت الكاتبة السعودية حليمة مُظفّر للمحتفلات من مواطناتها، وكتبت في مشاركتها لهن: ”مبروك للمرأة السعودية وكل القرارات التي صدرت لصالح المرأة هي أيضًا لصالح الرجل ولمصلحة الأسرة.. قرارات تعلمنا الوعي بمسؤولية كل منا تجاه الآخر.. الوعي بالتربية.. الوعي بالزواج الوعي في علاقاتنا والحياة بمسؤولية ودام عزك يا وطني الحبيب #لا ولاية على سفر المرأة“.