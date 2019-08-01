السعودية تسقط أحد أهم بنود الولاية على المرأة

قررت السلطات في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، السماح للنساء باستخراج جوازات سفر دون إذن أولياء أمورهن، ما يعني فعليًا إسقاط أحد أهم بنود الولاية على المرأة.

وإسقاط الولاية عن المرأة مطلب نادت به نساء سعوديات، وجذب متعاطفين من كافة أطياف المجتمع، الذي يشهد تغييرات اجتماعية واقتصادية منذ ثلاث سنوات بإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت القناة الإخبارية السعودية في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”رسميًا السماح للمرأة باستخراج جواز سفر دون إذن ولي أمرها“.

وأضافت القناة الرسمية في تغريدة أخرى: ”أصبحت للمرأة حرية السفر دون موافقة ولي أمرها إذا تجاوزت سن 21 عامًا“.

والشهر الماضي، كشفت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن المملكة تخطط هذا العام لتخفيف القيود على سفر النساء ليتم دون إذن ولي الأمر، في خطوة ضمن مساعي إسقاط قانون الولاية المثير للجدل.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال ولي العهد السعودي لوكالة ”بلومبيرغ“ الإخبارية إن بلاده تجري مراجعات لقوانين تتعلق بالحياة الاجتماعية في المملكة، وبينها الوصاية على المرأة، لمعرفة ما يرتبط منها بالشريعة الإسلامية بالفعل وما ليس له صلة بها، وستعلن عن مزيد من الإصلاحات الاجتماعية.

وأسهمت وعود الأمير الشاب وتحقق الكثير منها بالفعل في ترقب السعوديات للتغييرات القادمة، لتتراجع مطالب إسقاط الولاية عن النساء بشكل لافت في الفترة الماضية بانتظار صدور قرار إسقاطها، بعد أن كانت بجانب السماح للنساء بقيادة السيارات أشهر مطالب السعوديات طوال السنوات الماضية.