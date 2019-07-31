لأول مرة منذ 22 عامًا.. وصول رحلة حج عبر شركة طيران أمريكية إلى السعودية (صور)

وصلت إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أول رحلة حج قادمة من الولايات المتحدة عبر شركة طيران أمريكية منذ العام 1997.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“: ”استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أول رحلة جوية لشركات الطيران الأمريكية، قادمة من مطار كولومبوس أوهايو، على متنها 168 مسافرًا قدموا لأداء فريضة الحج، وبذلك تكون أول رحلة لشركات الطيران الأمريكية تصل إلى المملكة منذ العام 1997م“.

وعند وصول الحجاج كان في استقبالهم عدد من المسؤولين في إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ووزارة الحج والعمرة، والقنصلية الأمريكية.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالهادي بن أحمد المنصوري: إنّ ”الهيئة حرصت على تقديم التسهيلات اللازمة لوصول رحلة الطيران الأمريكية“.

وأضاف المسؤول السعودي أنّ ”ذلك سيسهم في تحفيز باقي الناقلات الجوية الأمريكية لتسيير الرحلات بين الدولتين“.