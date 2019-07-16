الملك سلمان يوجّه باستضافة 200 شخص من ذوي ضحايا مجزرة مسجدي نيوزيلاندا لأداء الحج

وجَّه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة 200 شخص من ذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية لأداء فريضة الحج العام الجاري 1440، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكان الهجوم قد أسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة العشرات.

ويأتي توجيه العاهل السعودي لاستضافة هؤلاء الحجاج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفّذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويًا.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خلال تصريح صحفي، إن استضافة ذوي ضحايا ومصابي الحادثة الإرهابية الأليمة تأتي في إطار جهود المملكة العربية السعودية الرامية لمواجهة الإرهاب، والوقوف ضد مرتكبيه ومقاومتهم والقضاء عليهم ودحرهم، إلى جانب التخفيف على أُسر من وقع عليهم هذا العمل المقيت الذي يخالف كلَّ التعاليم السماوية، والقيم والمبادئ الإنسانية .

وأكد أن الوزارة ستعمل عاجلًا لإنفاذ التوجيه الكريم من خلال متابعة الإجراءات عبر سفارة المملكة في نيوزيلندا وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بقدومهم، وتقديم جميع التسهيلات والخدمات لهم، ليؤدّوا فريضة الحج بكل يسرٍ وسهولةٍ.