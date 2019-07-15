معارض سعودي يكشف علاقة سلمان العودة بأموال قطر (فيديو)

كشف المعارض السعودي محمد بن عبدالله المسعري الأمين العام لما يسمى حزب ”التجديد“ الإسلامي والناطق الرسمي باسمه، تورط الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة بتلقي أموال من قطر لدعم مجموعات من المعارضة السعودية محسوبة على ما يسمى التيار الإسلامي كانت تقيم في لندن.

وتحدث المسعري خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة ”النبأ“ الفضائية، حول الأسباب التي جعلته بلا دعم مالي في الوقت الذي كان فيه معارضون آخرون مثل سعد الفقيه يحصلون على الأموال، ليأتي في حديثه على كشف ارتباط سلمان العودة بتلقي تمويل من قطر.

اعتراف خطير..

المعارض محمد المسعري يعترف بأن سلمان العودة كان ينسق ويطلب ويستلم الدعم القطري لصالح المعارضين السعوديين بالخارج pic.twitter.com/jnjwIuj2iA — منصور الخميس ???????? (@MansourAlkhamis) July 14, 2019

وقال: ”الدعم المالي جاءه وهذا لم يعد مستورًا وأقولها بصراحة وليس سرًّا إن الشيخ سلمان العودة تواصل مع بعض الشخصيات في قطر ممن يتعاطفون مع الاتجاه الإسلامي الذي يمثله العودة، وقال لهم الشباب في لندن وقد يحتاجون دعمكم وهم شبه غارقين وسيغرقون عما قريب فنرجو أن تدعموهم“.

وأضاف المسعري: ”حصل التواصل من قِبلهم وكان التواصل أساسيًّا مع الدكتور سعد، وصرح أحدهم صراحة أنه حتى لو آل سعود واجهونا فسنقول هذا ابن عمنا من تميم ونحن من تميم، وندعم ابن عمنا عن طريق القبلية، وكان هو من أيامه الأولى هو الذي يستلم الدعم، وفي المرة الأولى حضرنا سويًّا وتم الاستلام، وهذا كان منذ سنة 94، وهو من كان يقترح عليهم أفكار إنشاء تقارير حول الوضع السعودي المالي وهو الذي يتفاوض مع الناس، وحسب ما أبلغني أن كتابة التقارير التي جاء بمفكرين لكتابتها بشكل دقيق تتكلف عشرات أو مئات الدولارات، والله أعلم لا أدري هل هذا صحيح أو خطأ هل كان مخدوعًا أو كذب علي لا أدري؟“.

وتحظى محاكمة العودة باهتمام إعلامي قطري واسع النطاق، على الرغم من أن محاكمته تتزامن مع بدء محاكمة دعاة سعوديين آخرين في اتهامات متشابهة.