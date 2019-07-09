السعودية تحذر الحجاج من رفع أيّ شعارات سياسية أو مذهبية بالأماكن المقدسة

دعا مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، أكثر من مليوني حاج وحاجة من مختلف دول العالم، لعدم رفع أي شعارات سياسية أو مذهبية خلال أدائهم موسم الحج، الذي بدأ بالفعل مع وصول أولى دفعات الحجاج إلى الأماكن المقدسة.

وقال المجلس في بيان صدر في ختام اجتماع الحكومة الدوري في قصر السلام بمدينة جدة، إن مجلس الوزراء، يجدد دعوته حجاج بيت الله الحرام ”ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية“.

وأضاف البيان، أن السعودية لن تقبل ”مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال وسيُتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك“.

وتصدر السعودية في كل عام قبيل بدء موسم الحج بشكل فعلي، تحذيرات مماثلة؛ بعد أن شهدت مواسم سابقة رفع حجاج بعض الدول لشعارات سياسية قبل أن تمنعهم السلطات الأمنية السعودية من ذلك.

ويشكل الحجاج القادمون من إيران، الهدف الرئيسي لدعوات الرياض بعدم رفع شعارات سياسية ومذهبية في الحج، إذ اعتادوا على إقامة طقوس وشعائر خاصة بهم تعتبرها السعودية ”مخالفة“.

وهيمنت النقاشات حول موسم الحج على جزء كبير من اجتماع الحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء.

ورحب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي ترأس الجلسة، بالحجاج، ووجه ”مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم، وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية وفي مختلف المرافق على طرق رحلتهم إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة“.

وأدى نحو 2.5 مليون حاج وحاجة من مختلف الجنسيات فريضة الحج العام الماضي، في موسم ناجح لم تسجل فيه حوادث.

وتبدأ استعدادات موسم الحج الجديد في السعودية فور انتهاء الموسم السابق، حيث تعمل الكثير من القطاعات الأمنية والمدنية بشكل متناسق لإنجاز خطط معدة مسبقًا يهيمن عليها توفير الأمن وسلاسة التنقل وسهولة الحصول على الخدمات الصحية لأكثر من مليوني حاج.