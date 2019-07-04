السفارة السعودية تكشف تطورات جديدة بشأن قضايا ”مستثمر سعودي“ محتجز في مصر‎

كشفت السفارة السعودية في القاهرة، الحميس، عن تطورات جديدة في قضية المستثمر السعودي، مبارك بن علي بن أحمد الغامدي، المحتجز في مصر، والصادر بحقه عدة أحكام قضائية، حيث أوضحت أنه تم الالتقاء بالمواطن وأبنائه أكثر من مرة خلال هذا العام، وتم تقديم الدعم القانوني المطلوب له، إضافة للتعامل مع الجوانب الإنسانية لحالته.

وكشفت سفارة المملكة، في بيان، أنه تم الانتهاء من حل 9 قضايا من بين 13 قضية ما بين التزوير والغش التجاري، والمتهم فيها ”مبارك“، مؤكدة أنه لا يزال العمل جاريًا لتقديم الدعم القانوني له للأربع قضايا الأخرى التي تنظرها المحاكم المصرية، ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

وأضاف البيان أنه صدرت بحق المواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي أحكام بالسجن، وأسفرت جهود السفارة القانونية لدى الجهات المصرية المختصة بالإفراج الصحي المشروط بعدم السفر عن المواطن في يناير الماضي حتى يتم الانتهاء من بقية القضايا المتهم فيها والمنظورة أمام المحاكم، ولا تزال الجهود قائمة، علمًا بأن المواطن مبارك من المواطنين المستثمرين بمصر.