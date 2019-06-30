تطورات جديدة على قضية ”حمیدان التركي“ السجين السعودي في أمريكا

كشف تركي التركي، نجل السجين السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية حمیدان التركي اليوم الأحد، عن تاريخ عقد الجلسة المخصصة للنظر في طلب الإفراج المشروط عن والده.

وقال تركي، إنه ”تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعدًا لجلسة والده“، وذلك بعد تأجيل جلسة قبل شھرين، بسبب منعه من حضور الجلسة الھاتفیة، بحجة سوء الأحوال الجوية.

وبحسب محامي السجين السعودي، فإن جلسة الثاني من يوليو المقبل، يتوقع أن تشهد إصدار اللجنة أحد القرارات التالية، فإما أن ”تقرر قبول طلب الإفراج، أو أن ترفضه لإعادة النظر فيه بعد مدة محددة، أو تتخذ قرارًا برفض الطلب نهائيًا“، وفقًا لموقع ”أخبار24“ السعودي.

وكانت اللجنة المكلفة بالنظر في طلب الإفراج المشروط المقدم من حمیدان التركي، قد قررت في شھر أيار/مايو الماضي، تأجیل النظر في الطلب لمدة شھرين، بعدما منعته من حضور جلسة عقدت بشأنه.