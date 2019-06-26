استقبال مهيب لولي العهد السعودي في كوريا الجنوبية (فيديو)

حظي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستقبال حافل اليوم الأربعاء في مستهل زيارته إلى كوريا الجنوبية، فيما يسعى البلدان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وكان الرئيس الكوري مون جاي إن في مقدمة مستقبلي الأمير في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول.

وهذه أول زيارة لولي عهد سعودي إلى كوريا منذ العام 1998 .

وأعرب الأمير محمد بن سلمان لدى توقيعه على سجل الزيارات عن سعادته بزيارة كوريا الجنوبية قائلًا ”سعيد بوجودي في كوريا الجنوبية لتنمية العلاقات العريقة“.

وإلى جانب المجالات التقليدية مثل البناء والطاقة، تسعى الدولتان إلى زيادة نطاق التعاون في القطاعات الأخرى، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النووية والرعاية الصحية.

ومن المتوقع أيضًا أن يطلب مون دعمًا من المملكة العربية السعودية لجهود بناء السلام في شبه الجزيرة الكورية، وفقًا لوسائل إعلام كورية.

ومن المقرر أن يقيم الرئيس مون مأدبة غداء رسمية لولي العهد سيحضرها أيضًا رؤساء أربع شركات كبرى، من بينهم لي جاي يونج، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج للإلكترونيات، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة هيونداي موتور تشونج إيسون.