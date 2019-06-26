بالفيديو.. التلفزيون الإسرائيلي يحتفي بلقاء نادر مع باحث سعودي وسط جدل واسع‎

نشرت إحدى محطات التلفزة الإسرائيلية، الثلاثاء، لقاء مع الباحث السعودي المتخصص في اللغات والحضارات القديمة، لؤي الشريف، في مبادرة نادرة ومثيرة للجدل بالنظر لعدم وجود أي علاقة رسمية بين الرياض وعاصمة دول الاحتلال التي احتفت باللقاء.

وظهر الشريف الذي يتقن اللغة العبرية، في اللقاء من العاصمة البحرينية المنامة التي تستضيف ورشة عمل تقودها واشنطن ضمن ما يعرف بـ ”صفقة القرن“، وهي خطة مثيرة للجدل أيضاً وتستهدف حل النزاع بين الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني لأراضيهم.

ونشر الشاب السعودي المعروف، اللقاء على حسابه في موقع ”تويتر“ وكتب معلقاً ”(لماذا تُحب العبرية؟) أجبت: أحب العبرية بسبب الأنبياء (عليهم السلام) العبرية هي لسان أنبياء الله مثل الملك دَاوُدَ، اشعيا، ارميا، دانيال، يوشع وأعتقد أن المسلم هو امتداد أنبياء بني اسرائيل“.

"لماذا تُحب العبرية؟" أجبت: «أحب العبرية بسبب الأنبياء (عليهم السلام) العبرية هي لسان أنبياء الله مثل الملك دَاوُدَ، اشعيا، ارميا، دانيال، يوشع وأعتقد أن المسلم هو امتداد أنبياء بني اسرائيل» https://t.co/TZWKUbGAhO — ????Loay Alshareef لؤي الشريف (@lalshareef) June 25, 2019

وبدا الجانب الإسرائيلي سعيداً بذلك اللقاء، إذ نشر حساب ”إسرائيل بالعربية“ التابع لوزارة خارجية الكيان الصهيوني، فيديو للقاء وكتب معلقاً ”الناشط السعودي لؤي الشريف يتحدث (بالعبرية!) إلى التليفزيون الإسرائيلي من المنامة، معرباً عن عشقه وحبه للغة العبرية: (أحب العبرية بسبب الأنبياء (عليهم السلام). العبرية هي لسان أنبياء الله مثل الملك دَاوُدَ، اشعيا، ارميا، دانيال، يوشع).

الناشط السعودي لؤي الشريف يتحدث (بالعبرية!) إلى التليفزيون الإسرائيلي من المنامة، معربا عن عشقه وحبه للغة العبرية: "أحب العبرية بسبب الأنبياء (عليهم السلام). العبرية هي لسان أنبياء الله مثل الملك دَاوُدَ، اشعيا، ارميا، دانيال، يوشع" @kann_newspic.twitter.com/AlxBxdYpup — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 25, 2019

وأثارت مبادرة الشريف جدلاً واسعاً بين مواطنيه ومدونين عرب في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انقسام بين مؤيد للخطوة ويعتبرها حديثاً عابراً لا يحمل أي دلالات رسمية بالنظر لموقف السعودية الرافض للتطبيع مع دول الاحتلال وبين معارض للقاء ويرى فيه نوعاً من التطبيع.

أتمنى ان يكون هناك عربي يخاطب الشعب الأسرائيلي يعطيهم صورة مغايرة عن العرب كما تصورهم لهم حكوماتهم — Amjad Al Rays أمجد الريّسⓂ️ (@54321Myteet) June 25, 2019

غير صحيحة الترجمة الجوجلية، الترجمة الصحيحة "أؤمن أني كمسلم امتداد لأنبياء اسرائيل" لإن دين الله الإسلام واحد، من لدن آدم للنبي محمد. — ????Loay Alshareef لؤي الشريف (@lalshareef) June 25, 2019

ويمتلك الشريف منصة تعليمية إلكترونية لتعليم اللغات المنطقة القديمة، إذ يعلم فيها من المنامة، اللغة العبرية التي يتقنها وطالما أثار جدلاً بسبب حديثه فيها في مناسبات عامة.