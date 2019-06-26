بالفيديو.. التلفزيون الإسرائيلي يحتفي بلقاء نادر مع باحث سعودي وسط جدل واسع‎

بالفيديو.. التلفزيون الإسرائيلي يحتفي بلقاء نادر مع باحث سعودي وسط جدل واسع‎

المصدر: الرياض- إرم نيوز

نشرت إحدى محطات التلفزة الإسرائيلية، الثلاثاء، لقاء مع الباحث السعودي المتخصص في اللغات والحضارات القديمة، لؤي الشريف، في مبادرة نادرة ومثيرة للجدل بالنظر لعدم وجود أي علاقة رسمية بين الرياض وعاصمة دول الاحتلال التي احتفت باللقاء.

وظهر الشريف الذي يتقن اللغة العبرية، في اللقاء من العاصمة البحرينية المنامة التي تستضيف ورشة عمل تقودها واشنطن ضمن ما يعرف بـ ”صفقة القرن“، وهي خطة مثيرة للجدل أيضاً وتستهدف حل النزاع بين الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني لأراضيهم.

ونشر الشاب السعودي المعروف، اللقاء على حسابه في موقع ”تويتر“ وكتب معلقاً ”(لماذا تُحب العبرية؟) أجبت: أحب العبرية بسبب الأنبياء (عليهم السلام) العبرية هي لسان أنبياء الله مثل الملك دَاوُدَ، اشعيا، ارميا، دانيال، يوشع وأعتقد أن المسلم هو امتداد أنبياء بني اسرائيل“.

وبدا الجانب الإسرائيلي سعيداً بذلك اللقاء، إذ نشر حساب ”إسرائيل بالعربية“ التابع لوزارة خارجية الكيان الصهيوني، فيديو للقاء وكتب معلقاً ”الناشط السعودي لؤي الشريف يتحدث (بالعبرية!) إلى التليفزيون الإسرائيلي من المنامة، معرباً عن عشقه وحبه للغة العبرية: (أحب العبرية بسبب الأنبياء (عليهم السلام). العبرية هي لسان أنبياء الله مثل الملك دَاوُدَ، اشعيا، ارميا، دانيال، يوشع).

وأثارت مبادرة الشريف جدلاً واسعاً بين مواطنيه ومدونين عرب في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انقسام بين مؤيد للخطوة ويعتبرها حديثاً عابراً لا يحمل أي دلالات رسمية بالنظر لموقف السعودية الرافض للتطبيع مع دول الاحتلال وبين معارض للقاء ويرى فيه نوعاً من التطبيع.

ويمتلك الشريف منصة تعليمية إلكترونية لتعليم اللغات المنطقة القديمة، إذ يعلم فيها من المنامة، اللغة العبرية التي يتقنها وطالما أثار جدلاً بسبب حديثه فيها في مناسبات عامة.

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