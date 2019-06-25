التحالف العربي يقبض على أمير داعش في اليمن (فيديو وصور)

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن التحالف تمكن من أسر أمير تنظيم ”داعش“ في اليمن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، اليوم، عبر حسابها في ”تويتر“، إن ”قوات خاصة سعودية ألقت القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي في اليمن“.

#عاجل_واس

قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن، الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر).#واس pic.twitter.com/tREgQeeJRc — واس (@spagov) June 25, 2019

وذكرت الوكالة نقلًا عن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، أن أمير داعش المعتقل يلقب بـ ”أبو أسامة المهاجر“، واعتقل برفقة المسؤول المالي للتنظيم إلى جانب عدد من أعضاء داعش.

وقال العقيد ركن تركي المالكي الناطق باسم التحالف العربي، إن ”التحالف اتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين لتنفيذ العملية، من خلال تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان وجود المطلوبين؛ لغرض تقليل الأضرار الجانبية لعملية الهجوم“.

#عاجل_واس

العقيد المالكي : التحالف اتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين لتنفيذ العملية، من خلال تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان وجود المطلوبين لغرض تقليل الأضرار الجانبية لعملية الهجوم.#واس pic.twitter.com/hJVqx2aycE — واس (@spagov) June 25, 2019

وأكد أن ”هذه العملية تأتي امتدادًا للتعاون الوثيق بين المملكة والحكومة اليمنية لمحاربة الإرهاب وتفكيك التنظيمات الإرهابية، كما أنها تُعد ضربة موجعة لتنظيم داعش الإرهابي، وبالأخص في اليمن، وتأتي استكمالًا لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله“.

وقالت الوكالة، إن العملية أسفرت كذلك عن ”مصادرة عدد من الأسلحة والذخيرة، أجهزة لاب توب وكمبيوتر، مبالغ مالية بمختلف العملات، أجهزة إلكترونية، أجهزة (تتبع) جي.بي.إس، وأجهزة اتصال، وغيرها من المقبوضات“.