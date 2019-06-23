السعوديون يحتفون بالكابتن ياسمين الميمني كأول فتاة تعمل بشركة طيران محلية (فيديو وصور)

احتفت السعودية على المستويين الرسمي والشعبي، وعلى نطاق واسع، بكابتن طيار جديدة انضمت لكادر قيادة الطائرات المدنية النسائي في المملكة، حيث يشكل دخول المرأة إليه أمرًا نادرًا ليس في السعودية وحسب، بل في العالم العربي ككل.

فبعد مرور أكثر من أسبوع على إقلاع طائرة تابعة لشركة ”نسما للطيران“ السعودية في رحلة داخلية بين حائل والقصيم، لا تزال مساعدة قائد الطائرة في تلك الرحلة، الكابتن السعودية ياسمين الميمني، تتلقى الكثير من الإشادات.

ويوم الأحد، احتفت هيئة الطيران المدني الحكومية في السعودية، بما وصلت إليه الميمني، حيث تم تعيينها بشكل رسمي في شركة ”نسما للطيران“ السعودية الخاصة، كمساعد كابتن طيار.

ونشرت هيئة الطيران وهي الجهة التشريعية للطيران المدني في المملكة، صورة للكابتن الميمني، وكتبت أعلاها ”كأول فتاة سعودية تعمل بشركة طيران وطنية ..ياسمين الميمني تحلّق في أجواء المملكة“.

كأول فتاة سعودية تعمل بشركة طيران وطنية ..

ياسمين الميمني تحلّق في أجواء المملكةhttps://t.co/L6yOujeDD3 — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) June 23, 2019

وتسابقت وسائل الإعلام المحلية، بما فيها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، في الحديث عن تجربة الميمني الجديدة، وحرصت بعضها على إجراء أحاديث صحفية مع الكابتن الجديدة لتروي فيها تفاصيلها رحلتها في عالم الطيران.

#هيئة_الطيران تحتفي بأول رحلة رسمية للمساعد الطيار ياسمين الميمني (29 عاماً)، التي حلقت في أجواء المملكة،لتكون بذلك أول فتاة تقود طائرة تجارية على وظيفة مساعد طيار بشركة #نسما_للطيران.#واس pic.twitter.com/tjynNTJTUh — واس (@spagov) June 23, 2019

وكانت الشابة السعودية قد فوجئت في رحلة العودة إلى مطار حائل قادمة من مطار القصيم، باستقبال حاشد من زملائها في العمل الذين اصطفوا في إحدى صالات المطار ليشكلوا لها ممرًا سارت فيه حاملةً باقة من الورد بينما يشيد فيها الحضور.

لحظة وصول الكابتن ياسمين الميمني أول كابتن طيارة سعودية الى حائل #انجاز#السعودية pic.twitter.com/sKBiseCAFG — ‏أول سعوديـ/ـة First????Saudi (@First1Saudi) June 23, 2019

كما نشرت ”نسما للطيران“، مقطع فيديو يوثق أول رحلة طيران للميمني وهي تجلس بجانب قائد الطائرة مساعدةً له، وقالت الشركة إنها فخورة بالكابتن الجديدة.

فرص واعدة لشباب وشابات الوطن ???????? فخورين بالكابتن #ياسمين_الميمني كونها أول سيدة سعودية تنال منصب مساعد طيار وإحدى أفراد #نسما_للطيران ???? https://t.co/rUw16DSIYV — نسما للطيران (@NesmaAirlines) June 14, 2019

اربطي حزام الأمان وتمسكي بالمقود واستعدي من اليوم ????✈️????.. أحلامنا تتحقق بإرادتنا وطموحنا يصل عنان السماء.

معاً نحتفل بأول مساعد طيار #ياسمين_الميمني، وغداً نحتفل بمرور عام على قرار السماح بإصدار رخص القيادة للنساء#نسما_للطيران #عام_على_قيادة_المرأة pic.twitter.com/MTeNqEhT09 — نسما للطيران (@NesmaAirlines) June 23, 2019

وحرص كثير من السعوديين على الإشادة بتجربة الميمني الجديدة، وتشجيعها في مهمتها التي قلما تتواجد فيها النساء في العالم العربي.

مبروك كابتن ياسمين الميمني pic.twitter.com/u70vVQk9te — zezo (@zezo26819019) June 21, 2019

اليوم حضرت قناة MBC عندنا في شركة نسما للطيران لاخذ لقاء وصور للكابتن ياسمين الميمني كاول كابتن امراءة في السعودية ، اتمنى لها التوفيق ????????????????????????❤️❤️#ياسمين_الميمني @Captain0Jazz pic.twitter.com/j5jHn16wDF — خالد العنزي ???? (@khaled5z) June 19, 2019

وحصلت الميمني على رخصة طيران خاص من الأردن ”PPL“ العام 2010، والتي تمكن حاملها من ممارسة هواية الطيران دون العمل بها في شركات الطيران، ومن ثم أكملت تدريباتها في أمريكا بـ 300 ساعة تدريب، لتحصل على رخصة طيار تجاري ”CPL“ في العام 2013.

كما منحتها هيئة الطيران المدني السعودية رخصة طيار في العام 2013 نفسه، لتصبح واحدة من 5 سعوديات حصلن على هذه الرخصة.

لكن الشابة السعودية لم تجد أي فرصة عمل ككابتن طيار داخل بلادها، وهو ما دفعها للحصول على مزيد من الدورات التدريبية في مجال الطيران، والقبول بالعمل في وظائف إدارية في بعض شركات الطيران التجارية، حيث يقع على عاتقها التأكد من تطبيق قوانين الأمن والسلامة في الطائرة، وحماية المسافرين والموظفين من أي خطر.

وتقول ياسمين إن شركات طيران خليجية عرضت عليها العمل، لكنها رفضت، مفضلةً العمل مع شركات سعودية، قبل أن تعلن ”نسما للطيران“، تعيين الكابتن طيار ياسمين الميمني رسميًا في وظيفة مساعد كابتن طيار.

Dreams do come true ????????‍✈️ pic.twitter.com/q2q9PP8Gfx — Yasmeen Al Maimani (@Captain0Jazz) June 14, 2019

وتحمل عدد من السعوديات رخص قيادة طائرات صادرة من السعودية أو من دول أخرى، وبينهن هنادي الهندي، التي عملت كقائدة للطائرة الخاصة للأمير ورجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، ونوال هوساوي، وأخريات.