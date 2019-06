التحالف العربي يعلن مقتل سوري في هجوم للحوثيين على مطار أبها السعودي‎

View this post on Instagram

التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يعلن تعرض مطار أبها السعودي لهجوم إرهابي، أسفر عن مقتل مقيم سوري وإصابة 7 مدنيين. . وفي وقت سابق، أعلنت قناة "العربية"، أن الهجوم الذي يعتقد أنه نُفّذ بواسطة طائرة مسيَّرة استهدف مواقف سيارات في مطار أبها جنوب السعودية‎.