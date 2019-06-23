التحالف العربي يعلن مقتل سوري في هجوم للحوثيين على مطار أبها السعودي‎

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأحد، تعرض مطار أبها السعودي لهجوم إرهابي، أسفر عن مقتل مقيم سوري وإصابة 7 مدنيين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، عن العقيد المالكي، المتحدث باسم التحالف، قوله إن ”هجوما إرهابيا من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، استهدف مطار أبها الدولي“.

وتابع أن ”الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية- رحمه الله- ، وإصابة (7) مدنيين“.

#عاجل_واس

"#تحالف_دعم_الشرعية_في_اليمن" : هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من #إيران يستهدف #مطار_أبها_الدولي،وأوضح العقيد المالكي أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية- رحمه الله- ، وإصابة (7) مدنيين، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي. pic.twitter.com/RFM6XSBeZt — واس (@spagov) June 23, 2019

وفي وقت سابق، أعلنت قناة ”العربية“، أن الهجوم الذي يعتقد أنه نُفّذ بواسطة طائرة مسيَّرة استهدف مواقف سيارات في مطار أبها جنوب السعودية‎.

يشار إلى أن جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، كثفت الهجوم على منشآت سعودية، حيث كان مطار أبها قد تعرض لحادث إرهابي، عبر قاذفات أطلقتها الجماعة.