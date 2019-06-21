خالد بن سلمان والمبعوث الأمريكي الخاص لإيران يناقشان آخر التطورات في الرياض

قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، على تويتر، إنه التقى مع براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، في الرياض اليوم الجمعة.

وقال الأمير خالد إنه بحث مع هوك ”آخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة“.

وأضاف: ”تم التأكيد لدى لقائي المبعوث الأمريكي الخاص على دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض العقوبات الصارمة على إيران؛ بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة، ومناقشة هجماتها الأخيرة على المملكة“.