الحوثيون يزعمون استهدافهم محطة كهرباء في جازان السعودية

زعمت قناة ”المسيرة“ التلفزيونية التابعة لمليشيا الحوثي في اليمن، أن عناصر الأخيرة استهدفوا ليل الأربعاء محطة كهرباء في مدينة ”الشقيق“ بمحافظة جازان بصاروخ ”كروز“.

ولم يرد على الفور أي رد من السلطات السعودية.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف الجوية تمكنت صباح الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار كانت باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن الطائرة تم رصد إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية من محافظة الحديدة وتم اعتراضها فوق الأجواء بمحافظة حجة قبل دخولها المجال الجوي للسعودية.

وأضاف أن المليشيا الحوثية ”مستمرة بمخالفة اتفاق ستوكهولم وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكانًا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات من دون طيار وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد“.