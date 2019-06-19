السعودية.. ”جود الإسكان“ يطرح دفعة مساكن مجانية لمئات الأسر المحتاجة‎

كشف برنامج ”جود الإسكان“ الخيري، عن توفيره منازل مدفوعة الأجرة، لـ 319 أسرة بعد أقل من شهر على انطلاق المبادرة الحكومية التي تعتمد على التبرعات الخيرية في توفير مواردها المالية.

وقال المشرفون على منصة البرنامج الإلكترونية، إن ”جود الإسكان“ سددت إيجار المنزل عن 319 أسرة مستحقة في عدد من مناطق المملكة، بينها 290 أسرة لضعف القدرة المادية، و14 امرأة مطلقة، و9 حالات عاجزين طبياً، و3 أرامل، و3 سجناء.

وأوضح المشرفون على البرنامج أن عدد أفراد الأسر التي تم دفع إيجار منازلها بلغ 1154، وأن تلك الأسر صدرت بحقها أحكام تنفيذية لعدم دفع الإيجار.

بجودكم مع #جود_الاسكان تم معالجة عدة حالات ممن يستحقون الدعم في مسار #دعم_الإيجار.https://t.co/LGxhex1ikd pic.twitter.com/SHY6JJ9x0x — منصة جود الإسكان (@joodeskan) June 18, 2019

وجمع البرنامج منذ انطلاقته منتصف الشهر الماضي، أكثر من 200 مليون ريال، وبين المتبرعين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده ونجله الأمير محمد، والذين تبرعا بمبلغ 150 مليون ريال، فيما قدمت شركات خاصة وجمعيات أهلية تبرعات بمبالغ متباينة.

ويتكفل برنامج ”جود الإسكان“ بسداد الإيجار لـ ”الأسرة غير القادرة على سداد أجرة المسكن بسبب وفاة رب الأسرة، أو بسبب المرض المقعد عن العمل، أو السجن، أو ضعف القدرة المادية، ويكون عقد الإيجار مسجلًا في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وصدر بحقه حكم تنفيذي وأصبح عاجزًا عن الوفاء بمبلغ الإيجار“.

كما يوفر البرنامج منازل مجانية للأسر الأشد حاجةً المشمولة بالرعاية الاجتماعية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ويقول القائمون على البرنامج الخيري إنه يتم التحقق من الاحتياج ميدانيًا من خلال الجمعيات الخيرية الشريكة للبرنامج عبر زيارة الباحث الاجتماعي والتأكد من توافر الشروط والمعايير، ثم يتم رفع الاحتياج عبر منصة برنامج ”جود الإسكان“ ثم يتم التحقق من الاحتياج إلكترونيًا من خلال التكامل مع عدد من القطاعات الحكومية للتحقق من الاستحقاق من عدمه، وفي حال الاستحقاق يتم قياس درجة الاحتياج من خلال معيار ”ضعف القدرة المادية“ ثم يتم إعلان الاحتياج للمساهمين في المنصة.

ويعرف البرنامج ”ضعيف القدرة المادية“ بأنه الشخص الذي لا يمكّنه مستوى دخله من تلبية الحد الأدنى المقبول من الحاجات الأساسية بما في ذلك الغذاء، الصحة، التعليم، السكن، الملبس، المواصلات.

والقسم الأكبر من عمل البرنامج، هو إلكتروني، ولا يتطلب مراجعات ميدانية سواء من قبل المانح أو المحتاج، فيما يصف متخصصون في مجال العمل الخيري إطلاق منصة برنامج ”جود الإسكان“ بأنه عملية حوكمة للقطاع الخيري يتم من خلالها ربط المساهمين من أفراد المجتمع مع الأسر الأكثر حاجة في القطاع السكني بعد التحقق من بيانات المستفيدين والتأكد من صحتها حتى يصل دعم المساهمين لهم.