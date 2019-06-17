أول تعليق إيراني على تصريحات محمد بن سلمان

رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الإثنين، على تصريحات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال فيها إن ”المملكة لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها وسيادتها ومصالحها الحيوية“.

ووصف موسوي، في أول تعليق إيراني رسمي على مقابلة محمد بن سلمان في صحيفة ”الشرق الأوسط“، تصريحات ولي العهد السعودي بأنها ”هروب من المشاكل التي أفرزتها السياسات السعودية الخاطئة في المنطقة“، حسب تعبيره.

وزعم موسوي أن ”السعودية تفتقر إلى الإدراك الصحيح تجاه المتغيرات الإقليمية ونهجها مبني على أساس إثارة الأزمات والحروب وتدمير المنطقة“، متجاهلًا دعم طهران للمتمردين الحوثيين الذين يستهدفون المطارات المدنية في المملكة والتي تعد جريمة حرب وفق القانون الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: إن ”إيران تأمل في أن تتخلى المملكة العربية السعودية عن سياسة الحرب والدمار في المنطقة، وباتباع الخطوات اللازمة لبناء الثقة، وتتبع سياسة جديدة للحوار والتفاعل للحد من التوترات الإقليمية، ومن المؤكد أن جمهورية إيران الإسلامية سترحب بهذا النهج الجديد“، حسب قول المسؤول الإيراني.

وقال الأمير محمد بن سلمان في حوار شامل نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أمس الأحد، إن إيران هي ”الطرف الذي يصعّد دائمًا في المنطقة، ويقوم بالهجمات الإرهابية والاعتداءات الآثمة بشكل مباشر أو عبر الميليشيات التابعة“.

وأضاف أن الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط ومنشآت نفطية ومطار أبها، في الآونة الأخيرة، ”تؤكد أهمية مطالبنا من المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم“ من سلوك النظام الإيراني، مشددًا على أن بلاده ”لا تريد حربًا في المنطقة“ لكنها ”لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية“.

ويعيش النظام الإيراني عزلة دولية في ظل عقوبات أمريكية شديدة، فيما تحاول طهران عبر أذرعها المسلحة وميليشياتها في المنطقة زعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن تلك المساعي تواجه برد وتهديد حاسم من المجتمع الدولي.