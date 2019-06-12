حالة مطار أبها بعد الاستهداف الحوثي (فيديو)

نشرت حسابات سعودية بموقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“ لقطات من داخل مطار أبها السعودي تظهر عودته للعمل بشكل طبيعي بعد ساعات من استهدافه بصاروخ حوثي، أوقع إصابات في صفوف مدنيين؛ ما يشكل انتهاكًا متعمدًا للقوانين والأعراف الدولية.
View this post on Instagram
أفاد العقيد ركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات #التحالف_العربي، اليوم الأربعاء، إن مقذوفاً حوثياً سقط في صالة القدوم بمطار أبها الدولي. وقال: ”عند الساعة (02:21) من صباح اليوم سقط مقذوف معادي حوثي بصالة القدوم بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة. وأوضح أن سقوط المقذوف – حتى إعداد هذا البيان – أدى إلى إصابة (26) شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم (3) نساء (يمنية، هندية، سعودية) و (2) طفلين سعوديين، وتم نقل (8) حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج (18) حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار. #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #ترند #صور #trend #explor #photo #video #السعودية #saudi #ksa #إرهاب #الإرهاب #الحوثي #الحوثيين #جرائم #حرب #مطار #مطار_أبها #أبها_الآن #ابها_الان #abha
وكان التحالف أكد أن جماعة الحوثي هاجمت مطار أبها بصاروخ كروز، مضيفًا أن 26 شخصًا أصيبوا في الهجوم بينهم نساء وأطفال.
#مطار_أبها الآن بعد الاستهداف #الحوثي https://t.co/D3w09ZJikL#إرم_نيوز #السعودية #SAUDI pic.twitter.com/5Agkkb4sXT
— إرم نيوز (@EremNews) June 12, 2019
وأوضح التحالف أن الصاروخ أصاب صالة القدوم بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
وأدى الاستهداف الحوثي إلى توقف المطار عن العمل لساعات ضمن إجراءات السلامة المتبعة.
غير أن الحسابات السعودية أكدت عودته في وقت لاحق اليوم الأربعاء إلى العمل إذ عادت الرحلات إلى طبيعتها في المطار الذي يستقطب في هذه الفترة من العام أعدادًا كبيرة من الزوار نظرًا لحالة الطقس الاستثنائية في المنطقة خلال هذا الوقت من العام.