حالة مطار أبها بعد الاستهداف الحوثي (فيديو)

نشرت حسابات سعودية بموقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“ لقطات من داخل مطار أبها السعودي تظهر عودته للعمل بشكل طبيعي بعد ساعات من استهدافه بصاروخ حوثي، أوقع إصابات في صفوف مدنيين؛ ما يشكل انتهاكًا متعمدًا للقوانين والأعراف الدولية.

وكان التحالف أكد أن جماعة الحوثي هاجمت مطار أبها بصاروخ كروز، مضيفًا أن 26 شخصًا أصيبوا في الهجوم بينهم نساء وأطفال.

وأوضح التحالف أن الصاروخ أصاب صالة القدوم بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأدى الاستهداف الحوثي إلى توقف المطار عن العمل لساعات ضمن إجراءات السلامة المتبعة.

غير أن الحسابات السعودية أكدت عودته في وقت لاحق اليوم الأربعاء إلى العمل إذ عادت الرحلات إلى طبيعتها في المطار الذي يستقطب في هذه الفترة من العام أعدادًا كبيرة من الزوار نظرًا لحالة الطقس الاستثنائية في المنطقة خلال هذا الوقت من العام.