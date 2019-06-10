الدفاعات السعودية تسقط طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط

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نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ على لسان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ”تحالف دعم الشرعية في اليمن“ العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء الإثنين من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار ”مسيّرة“ أطلقتهما المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط. وأوضح العقيد المالكي، أن ”الأداة الإجرامية الإرهابية…