السعودية.. أمر بضبط مطلق النار بعد صلاة العيد قبل 6 سنوات

تناقلت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام سعودية، صدور أمر رسمي بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يطلق النار في الهواء بعد الفراغ من خُطبة صلاة العيد.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، بأن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وجه بسرعة القبض على مطلق النار بعد خطبة العيد وتطبيق المقتضى النظامي بحقه، بحسب ما صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي.

غير أن العديد من الحسابات السعودية لفتت إلى أن مقطع الفيديو المتداول لإطلاق النار بعد خطبة العيد يعود تاريخه إلى العام 2013 أي قبل 6 سنوات من الآن.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هو المقطع المقصود بالتوجيه، أم أن هناك مقطعًا آخر هو المستهدف من الأمر الصادر من إمارة منطقة الرياض.