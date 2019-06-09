إصابة فتاة سعودية بطلق ناري في رقبتها

أصيبت فتاة سعودية، بطلق ناري في الرقبة، أثناء وجودها في منزلها، في محافظة بيش بمنطقة ”جازان“، أمس السبت.

وتعرضت الفتاة التي تبلغ من العمر نحو 20 عامًا لرصاصة من مصدر مجهول أصابتها في رقبتها، بحسب موقع ”عاجل“ السعودي.

وتم نقل الفتاة إلى مستشفى ”بيش“ العام لتلقي العلاج اللازم، فيما أشارت مصادر محلية إلى أن حالة الفتاة مستقرة حاليًّا، وتخضع للعلاج بقسم التنويم.

وفي وقت سابق، عبّرت إمارة ”جازان“ عن استيائها الشديد من إطلاق بعض المواطنين الأعيرة النارية في حفلات الزواج والمناسبات الخاصة وإصرارهم على التباهي بذلك، تعبيرًا عن إظهار البهجة والفرح، ما يعرّض حياة الآخرين للخطر ويؤدي إلى أضرار جسيمة بالمنشآت الحكومية والأهلية.