السعودية ترد على مقطع مفبرك يزعم دخول الحوثيين للخوبة (فيديو)

السعودية ترد على مقطع مفبرك يزعم دخول الحوثيين للخوبة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

قالت قناة ”الإخبارية“ السعودية، اليوم الجمعة، إن خلايا تابعة لقطر عادت للترويج لمقطع فيديو تمت فبركته من قبل ميليشيا الحوثي العام 2017 يوحي أن الحوثي دخل الخوبة على حدود المملكة.

وأضافت القناة السعودية أن ”الفيديو يعود لحادثة تفريق عناصر خارجة عن القانون من قبل قوات مكافحة الشغب في إحدى الدول المجاورة في العام 2014“.

وأكدت القناة أن إعادة الترويج للمقطع، الذي نشرته القناة على حسابها في ”تويتر“، يأتي في إطار ”استمرار جر الأكاذيب والإشاعات عن المملكة وأمنها“.

وحسب ما نقلته قناة ”العربية“ حول الفيديو المبرك، فإنه تم ”وضع على الفيديو المنشور صوت يستنجد بالسلطات السعودية، ويدّعي أن الحوثيين سيطروا على مناطق هناك“.

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