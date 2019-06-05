أردوغان يرضخ ويتصل بالملك سلمان

اتصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مؤشر على ما يبدو لرضوخ أردوغان وتراجعه عن محاولات استهداف المملكة على خلفية قضية مقتل جمال خاشقجي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان تلقى اتصالاً هاتفيًا اليوم الأربعاء، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.

وأضافت: أن ”خادم الحرمين الشريفين أعرب عن شكره للرئيس التركي على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات“.

ويبدو أن أردوغان استغل هذه المناسة الدينية لتخفيف التوتر مع المملكة رغم أن اتصاله جاء في ثاني أيام العيد وهو ما يحتمل أنه يعكس تردد السلطات التركية في الإقدام على هذه الخطوة.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت خلال الأيام الماضية إلى أن تركيا قلقة جدا من احتمال خسارة الاستثمارات السعودية وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها أنقرة.

ونقل موقع المونيتور الأمريكي في وقت سابق عن جونول تول، مدير برنامج تركيا في معهد الشرق الأوسط ، أن الأزمة بين تركيا والمملكة العربية السعودية خطيرة للغاية، وتركيا هي الأكثر هشاشة، مضيفا : ”من بين دول الخليج ، تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر المستثمرين في تركيا، وتركيا مرتاعة من احتمال خسارة الأموال السعودية. ”

ولفتت عدة وسائل إعلام عالمية خلال الأيام الماضية إلى أن السعودية مارست ضغوطا اقتصادية على تركيا في الفترة الماضية من خلال تقارير إعلامية حذرت السعوديين من الاستثمار في تركيا، وهي خطوة بدت رسالة تحذير ضمنية للسلطات التركية من احتمال حدوث قطيعة تعمق أزمة أنقرة الاقتصادية.