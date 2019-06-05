سعوديون يفندون مزاعم سيطرة الحوثيين على مواقع في نجران (فيديو)

نفى نشطاء سعوديون مزاعم نشرها الإعلام الحربي الحوثي ومؤيدوه، بشأن سيطرة الجماعة المتحالفة مع إيران، على مواقع في نجران جنوب المملكة.
ونشر النشطاء مقاطع تظهر أجواء الفرح والبهجة في نجران بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ مؤكدين كذب الادعاءات الحوثية التي روجت لها قناة الجزيرة القطرية.
#عيد_الفطر_المبارك_١٤٤٠هـ
لون الزامل في احتفالات أهالي منطقة #نجران pic.twitter.com/3wrn7FHdcc
— هادي اليامي (@_hadialyami) June 5, 2019
ومنذ بدء الحرب في اليمن والحوثيون يعلنون من حين لآخر السيطرة على مواقع في نجران، ضمن محاولات لتحقيق انتصارات دعائية في المواجهات التي تجري بينهم والقوات السعودية في المنطقة الحدودية الجبلية بتضاريسها الوعرة؛ التي تتيح للمتمردين تنفيذ عمليات تسلل شبه انتحارية، تتصدى لها القوات السعودية باستمرار موقعة خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات.
#نجران_الان احتفالات ملعب الحضن بـ #عيد_الفطر المبارك
لهذا العام 1440هـ pic.twitter.com/qDsWPGTLpU
— زوامل نجران (@Zwamel_Najran) June 5, 2019
#افراح_نجران_في_العيد#ملتقى_لسلوم_يام #احتفالات_محافظة_حبونا pic.twitter.com/Kvmi5xjK9F
— ملتقى لسلوم يام (@moltqalsloom) June 5, 2019