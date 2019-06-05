سعوديون يفندون مزاعم سيطرة الحوثيين على مواقع في نجران (فيديو)

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نفى نشطاء سعوديون مزاعم نشرها الإعلام الحربي الحوثي ومؤيدوه، بشأن سيطرة الجماعة المتحالفة مع إيران، على مواقع في نجران جنوب المملكة. ونشر النشطاء مقاطع تظهر أجواء الفرح والبهجة في نجران بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ مؤكدين كذب الادعاءات الحوثية التي روجت لها قناة الجزيرة القطرية. #عيد_الفطر_المبارك_١٤٤٠هـ لون الزامل في احتفالات أهالي منطقة #نجران pic.twitter.com/3wrn7FHdcc — هادي…