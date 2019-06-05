سعوديون يفندون مزاعم سيطرة الحوثيين على مواقع في نجران (فيديو)

سعوديون يفندون مزاعم سيطرة الحوثيين على مواقع في نجران (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

نفى نشطاء سعوديون مزاعم نشرها الإعلام الحربي الحوثي ومؤيدوه، بشأن سيطرة الجماعة المتحالفة مع إيران، على مواقع في نجران جنوب المملكة.

ونشر النشطاء مقاطع تظهر أجواء الفرح والبهجة في نجران بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ مؤكدين كذب الادعاءات الحوثية التي روجت لها قناة الجزيرة القطرية.

ومنذ بدء الحرب في اليمن والحوثيون يعلنون من حين لآخر السيطرة على مواقع في نجران، ضمن محاولات لتحقيق انتصارات دعائية في المواجهات التي تجري بينهم والقوات السعودية في المنطقة الحدودية الجبلية بتضاريسها الوعرة؛ التي تتيح للمتمردين تنفيذ عمليات تسلل شبه انتحارية، تتصدى لها القوات السعودية باستمرار موقعة خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات.

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