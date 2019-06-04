زارهم في عيد الفطر.. شاهد ما قاله محمد بن سلمان لجنود الحد الجنوبي (فيديو وصور)

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن أقل ما يقدم لجنود المملكة في الحد الجنوبي، هو أن يكون معهم يوم عيد الفطر.

وأضاف خلال زيارته للجنود والضباط المرابطين على الحدود مع اليمن في مدينة جيزان الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للسعودية، أن التضحيات التي يقدمونها، هي التي تجعل كل مواطن ومقيم يستمتع بالأمن خلال أيام العيد.

واختار ولي عهد السعودية أن يكون في أول أيام عيد الفطر المبارك مع الجنود والضباط السعوديّين لمشاركتهم أفراح هذه المناسبة.

وليست هذه المرة الأولى التي يزور فيها الأمير محمد بن سلمان جنود الحد الجنوبي، في مناسبة كهذه، فقد صلى مع الجنود صلاة عيد الأضحى عام 2016، وهو حينها ولي لوليّ العهد.