الملك سلمان يؤدي صلاة العيد برفقة ولي العهد وسعد الحريري‎ (صور وفيديو)

أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكة المكرمة، صباح اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

ورافق الملك سلمان في صلاة العيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وعدد من الأمراء والعلماء والمشايخ والوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وغادر الملك سلمان بعد صلاة العيد، مكة المكرمة، متوجهًا إلى جدة، بعد أن قضى فيها العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.

فيديو | خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وجموع المصلين يؤدون صلاة #عيد_الفطر لعام ١٤٤٠هـ في المسجد الحرام.

pic.twitter.com/hw5qwFpWls — بوابة أخباركم الإخبارية (@yournews_ksa) June 4, 2019

وكان العاهل السعودي قد هنأ المسلمين بحلول عيد الفطر عبر تغريدة بموقع ”تويتر“ قال فيها: ”أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتانا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك“.

أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتينا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير.

أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) June 4, 2019

وأعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وعدد من الدول، أمس الاثنين، أن اليوم الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.