الملك سلمان يؤدي صلاة العيد برفقة ولي العهد وسعد الحريري‎ (صور وفيديو)

الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان يؤديان صلاة #عيد_الفطر مع جموع المصلين بالمسجد الحرام