الإمارات والسعودية تعلنان غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

أعنلت الإمارات والسعودية، مساء الاثنين، أن يوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي وقت سابق أعلن المتراؤون في مرصد تمير بالسعودية، عن رؤية هلال شهر شوال.

وأكدت كل من ماليزيا وإندونيسيا وأستراليا والفلبين ونيوزيلندا تعذر رؤية هلال شوال، معلنة أن يوم غد الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، بينما يكون يوم الأربعاء هو يوم عيد الفطر، وهو ما كان متوقعًا مسبقًا من قبل الفلكيين الذين أكدوا عدم إمكانية رؤية الهلال.

وكان الفلكيون يتوقعون أن هلال شوال سيغيب في هذه الدول قبل غروب الشمس، وعليه تستحيل رؤية الهلال في تلك المناطق.