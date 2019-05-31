انطلاق أعمال القمة الإسلامية في مكة المكرمة (فيديو)

بدأت أعمال القمة الإسلامية الـ14 في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور كثيف لقادة وممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي.

وفي كلمته الافتتاحية، ذكر الملك سلمان الحاضرين بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس منظمة التعاون الإسلامي، عقب حادث إحراق المسجد الأقصى في العام 1969، مشيرًا إلى محورية القضية الفلسطينية.

وقال الملك سلمان: ”إن القضيةَ الفلسطينية تمثلُ الركيزةَ الأساسية لأعمالِ منظمةِ التعاون الإسلامي، وهي محورُ اهتمامنا حتى يحصلَ الشعبُ الفلسطيني الشقيق على كافةِ حقوقهِ المشروعة والتي كفلتْها قراراتُ الشرعية الدولية ومبادرةُ السلامِ العربية“.

كما أشار الملك سلمان إلى أن ”التطرفَ والإرهاب من أخطرِ الآفات التي تواجهها أمتُنا الإسلامية والعالمُ أجمع، ويجبُ أن تتضافرَ الجهود لمحاربتِها وكشف داعميها وتجفيفِ مواردها الماليةِ بكل السبل والوسائل المتاحة“، مشيرًا إلى ”تعرض سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولةِ الإمارات لعمليات تخريب إرهابية ومن بينها ناقلتا نفطٍ سعوديتان، وهو ما يشكلُ تهديدًا خطيرًا لأمنِ وسلامة حركةِ الملاحة البحرية والأمن الإقليمي والدولي“.

#بث_مباشر.. انطلاق أعمال #القمة_الإسلامية_بمكة_المكرة #بث_مباشر.. انطلاق أعمال #القمة_الإسلامية_بمكة_المكرة#إرم_نيوز #السعودية تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الجمعة، ٣١ مايو ٢٠١٩

وكان العاهل السعودي استقبل، يوم الجمعة، قادة ورؤساء وفود الدول الإسلامية والعربية في قصر الصفا بمكة المكرمة، حيث تنعقد أعمال القمة.