محمد بن سلمان يلتقي نائب رئيس ”الانتقالي السوداني“

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التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان، في جدة غربي المملكة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية. وحضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد…