محمد بن سلمان يبحث المستجدات في المنطقة مع مبعوث ترامب إلى سوريا

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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع مبعوث الرئيس الأمريكي للشأن السوري جيمس جيفري، مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن اللقاء الذي عُقد في مدينة جدة، استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها. وحضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس…