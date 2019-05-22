السعودية تعترض طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثيين فوق محافظة نجران

ذكرت السفارة السعودية في واشنطن، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية في محافظة نجران عند حدود المملكة الجنوبية مع اليمن اعترضت طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون، وفق رويترز.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الهجوم الذي أعلنت ميليشيات الحوثيين مسؤوليتها عنه.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغريك في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوغريك:“الأمين العام أدان تلك الهجمات وأي هجمات أخرى تستهدف المدنيين وبنيتهم الأساسية بما ينتهك القانون الإنساني الدولي“، معربًا عن قلقه إزاء الهجوم، بحسب الأناضول.