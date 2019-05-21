مطار نجران السعودي يعمل كالمعتاد رغم المحاولة الحوثية لاستهدافه

أظهرت بيانات الملاحة المتوفرة على شبكة الإنترنت أن مطار نجران بالمملكة العربية السعودية يعمل بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء، مما ينفي مزاعم روجها الحوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نجاحهم في استهداف المطار الواقع بجنوب غرب المملكة غير بعيد عن الحدود مع اليمن.

وتظهر البيانات التي يوفرها موقع ”فلايت رادار“ المتخصص في رصد ومتابعة الملاحة الجوية حول العالم أن الرحلة اليومية التي تربط مطار نجران بالعاصمة السعودية الرياض انطلقت متأخرة عن موعدها المحدد حيث أقلعت الساعة السابعة و40 دقيقة صباحًا ووصلت الرياض الساعة الثامنة و55 دقيقة.

ويبدو هذا التأخر معتادًا حيث تشير بيانات موقع ”فلايت رادار“ إلى أن مثل هذا التأخر يحدث بشكل دوري فقبل 4 أيام على سبيل المثال انطلقت الرحلة ذاتها في الساعة السابعة و44 دقيقة ووصلت الرياض الساعة الثامنة و55 دقيقة.

وكانت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثي قد زعمت اليوم الثلاثاء أن الجماعة استهدفت مخزنًا للأسلحة في مطار نجران مدعية نشوب حريق في المكان.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي إن جماعة الحوثي ”قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات“.

ولم يشر التقرير إلى أي إصابات أو أضرار ناجمة عن ذلك.