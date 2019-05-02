أبرزهن هتون الفاسي وأمل الحربي.. السعودية تفرج عن 4 ناشطات

أفادت وكالة وريترز، ومحام، اليوم الخميس، أن السلطات القضائية في المملكة العربية السعودية، أفرجت مؤقتًا عن أربع ناشطات على الأقل، كنّ معتقلات.

ونقلت الوكالة عن نشطاء لم تذكر أسماءهم قولهم إنه: ”تم الإفراج عن هتون الفاسي وأمل الحربي وميساء المانع وعبير نمنكاني“.

بدوره قال المحامي فراج العقلا: ”شكرا للقضاء السعودي متمثلا بالمحكمه الجزائيه بالرياض وباصحاب الفضيله القضاه ناظري دعوى المدعى العام ضد موكلاتي هتون الفاسي عبير تنمكاني ميساء المانع امل الحربي على تحقيق طلب موكلاتي العارض با اطلاق سراحهن بهذا اليوم“.

شكرا للقضاء السعودي متمثلا بالمحكمه الجزائيه بالرياض وباصحاب الفضيله القضاه ناظري دعوى المدعى العام ضد موكلاتي هتون الفاسي عبير تنمكاني ميساء المانع امل الحربي على تحقيق طلب موكلاتي العارض با اطلاق سراحهن بهذا اليوم — المستشار فراج العقلا (@BNITMIM_1) May 2, 2019

وأشار نشطاء سعوديون عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى أن ”7 ناشطات من أصل 11 بدأت محاكمتهن مؤخرا في المملكة أعيدت لهن حريتهن ورجعن إلى بيوتهن“. وقالت الناشطة، ميساء: ”الحمدلله، 4 سيدات او ربما 5 عدن إلى اسرهن بينهن هتون الفاسي.. يعني 7 سيدات من اصل 11 بدأت محاكمتهن قبل أشهر عادت لهن حريتهن“. الحمدلله، ٤ سيدات او ربما ٥ عدن إلى اسرهن بينهن هتون الفاسي..

يعني ٧ سيدات من اصل ١١ بدأت محاكمتهن قبل أشهر عادت لهن حريتهن. حمدلله عالسلامة والحمدلله على كل حال pic.twitter.com/cRasEpU32i — Maysaa al amoudi (@maysaaX) May 2, 2019

وفي مارس الماضي، أفرج القضاء السعودي عن بعض الناشطات المحتجزات بتهم تتعلق بالتواصل مع صحفيين ودبلوماسيين أجانب.

ولم يتسنَ لـ“إرم نيوز“ التأكد من صحة الأسماء التي أوردتها رويترز من مصدر رسمي.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت في أيار/مايو الماضي بعض السعوديات، بتهم تشمل الاتصال بجهات أجنبية.