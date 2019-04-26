تحرك سعودي رسمي ضد ”السناب الأمني العنصري“

أفادت تقارير إخبارية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أن وزير الداخلية السعودي، أمر بالتحقيق بنشر أحد مشاهير تطبيق ”سناب شات“ مقطعًا، من حفل أقامته الوزارة لأبناء شهداء القطاعات الأمنية والعسكرية في مدينة جدة، أثار الجدل واعتُبر ”عنصريًا“.

ونشر سامي الشيباني، وهو شاب سعودي معروف على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، مقطع فيديو للحفل استعرض فيه عددًا من الفتيات المشاركات في الحفل، وسأل عددًا منهن عما إذا كنَّ جاهزات للسباق، فيما تجاهل طفلتين من ذوات البشرة السوداء.

وبحسب المصادر وجه الوزير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بـ“التحقيق حيال ما قام به أحد مشاهير تطبيق سناب شات في إحدى المناسبات الخاصة بشهداء الواجب، ودعوة بنات وأبناء الشهداء لاستقبالهم بداية الأسبوع المقبل“.

ووجد الفيديو الذي نشره الشيباني عبر حسابه على موقع ”سناب شات“ والذي يحمل اسم ”السناب الأمني“ ويحظى بمتابعة كبيرة، تداولًا لافتًا انتقل إلى باقي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط سيل من الردود الغاضبة واتهامات لمصوره بالعنصرية.

وعلى موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام في السعودية، تصدر الوسم “ #ضد_السناب_الأمني_العنصري“ قائمة الموضوعات الأكثر تفاعلًا، مع انضمام كثير من المغردين السعوديين لتأييد دعوة مقاطعة الحساب على موقع ”سناب شات“.

ورد الشاب السعودي على الاتهامات الموجهة ضده، وقال من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”‏ساءني تفسير المقطع الذي قمت بتصويره، مساء أمس، خاصة أنه يخص (أبناء الشهداء)، ولجميع من أساء فهم المقطع الحق بتفسيره طالما أنني لم أتحدث، لكن أقول، والله يعلم ذلك، إنني لم أقصد الإساءة لهم، وأعتذر بعبارة صريحة لهم عن سوء الفهم“.

سائني تفسير المقطع الذي قمت بتصويره مساء الأمس وخصوصا انه يخص

" أبناء الشهداء "

ولجميع من اساء فهم المقطع

الحق في تفسير طالما انني لم اتحدث

لكن اقول والله يعلم بذلك : انني لم اقصد الاساءة لهم و اعتذر بعبارة صريحة لهم على سوء الفهم .. — سامي الشيباني (@samy5400) April 26, 2019

ولم يخفف اعتذار ”الشيباني“ من الردود الغاضبة إزاء مقطع الفيديو، ودوّن آلاف المغردين عبارات تطالبه باعتذار أوضح، فيما ظل آخرون يطالبون بمقاطعة حسابه الذي ينشر فيه نشاطات وزارة الداخلية ورجال الأمن كردٍ على ما يعتبرونه إساءة عنصرية.