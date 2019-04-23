السعودية.. وصية داعشي شارك بهجوم ”لزلفي“ تثير السخرية

عثرت الأجهزة الأمنية برئاسة أمن الدولة في السعودية، على وصية كتبها أحد المهاجمين على مركز مباحث محافظة الزلفي، شمال العاصمة الرياض.

وحسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإنه تم العثور على الوصية التي كانت ممهورة بتوقيع وبصمة إصبع عبد الله الحمود، أثناء تفتيش الاستراحة التي اتخذها المهاجمون وكرًا لهم لتنفيذ مخططهم.

وجاء في وصية الحمود، الطلب من ذويه سداد نحو 29420 ريالا من ميراثه، ومنح ما تبقى منه لابن عمه عبد الرحمن بن إبراهيم المنصور، أحد المقبوض عليهم ضمن التنظيم المسلح الذي تم ضبطه في الزلفي.

وبينت الوصية استدانة الحمود من أخوته مبلغ 8420 ريالاً، إضافة إلى عدم سداده مبلغ 8000 لمالك الاستراحة التي تم تحويلها إلى وكر للمشاركين في الهجوم، كما أظهرت الوصية عدم سداد الحمود لـ5500 ریال قيمة سيارة اشتراها، إضافة إلى دين لشخصين بلغت قيمته 7500 ریال.

وأثارت الوصية تعليقات ساخرة بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد علق المحامي ”هذا الداعشي كاتب وصية لسداد ديونه!! يخاف أن يقابل الله ببضعة آلاف قد يسامحه عليها الدائنون ولا يخاف أن يلقى الله بدماء الأبرياء! هكذا ربّوه على المبالغة في احترام شعائر الدين الظاهرة في مقابل انتهاك قيم الدين العليا!!“.

هذا الداعشي كاتب وصية لسداد ديونه!! يخاف أن يقابل الله ببضعة آلاف قد يسامحه عليها الدائنون ولا يخاف أن يلقى الله بدماء الأبرياء! هكذا ربّوه على المبالغة في احترام شعائر الدين الظاهرة في مقابل انتهاك قيم الدين العليا!!#احباط_هجوم_ارهابي_بالزلفي#جنودنا_البواسل_يدحرون_الارهاب pic.twitter.com/cSy7H3tM6o — المحامي نايف آل منسي (@nayef_almnsi) April 22, 2019

وعلق آخر: ”المشكله متسلف من ناس قبض عليهم اليوم“، وأضاف ساخرًا: ”معترف عليهم وباصم جزاه الله خير ههههه“.