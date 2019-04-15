الملك سلمان يبحث المستجدات في المنطقة مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

بحث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي، ”مستجدات الأحداث في المنطقة“.

جاء ذلك، خلال لقاء عُقد في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، يوم الإثنين، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوكالة إنه ”جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة“.

ومن أبرز من حضر من الجانب السعودي، عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، ومن الجانب الأمريكي شارك القائم بأعمال السفارة بالمملكة كريستوفر هينزيل، وملحق الدفاع وكبير العسكريين اللواء هاجلار.

ويأتي اللقاء، بعد نحو أسبوع من إعلان السعودية، استضافتها اجتماعًا ضم الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والأردن، في إطار التحضير لإطلاق ”تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي، الذي دعت له واشنطن، بحسب ”الأناضول“.

وقالت المملكة آنذاك في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه ”اجتماع مهم يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم“، بينما غابت مصر عن الاجتماع، دون تقديم أسباب رغم مشاركتها في اجتماعات سابقة.